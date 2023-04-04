Alyosha каже, що час йде дуже швидко, їй не віриться, що син вже такий дорослий. Раніше вона показала маленьку доньку Марію.

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Зіркова мама ніжно привітала старшого сина Романа з днем народження.

"Нашому первісточку виповнилось 10 років… Наче мить минула… і сумно, і радісно водночас… Дякую коханому Тарасу і дякую усій великій родині, хто завжди допомагає і мудрістю своєю наповнює дорослішання наших маленьких Топольок!", – написала Alyosha.

Співачка також поділилася архівним знімком сина, де йому лише три рочки.

На цьому фото Ромці три рочки. Так хочеться, щоб діти завжди посміхалися так. Наше майбутнє в прекрасному новому поколінні, тому вкладаємо все хороше, потрібне, людяне, розумне і українське!,

– зазначила виконавиця.



Старший син Тараса Тополі та Alyosha / Фото з інстаграму співачки

Фанати співачки поставили тисячі лайків, а в коментарях висловили щирі вітання хлопчику:

"Здоров‘я двім маленьким Тополькам і всім-всім діткам. Найщиріші привітання батькам з днем народження синочка і скорішого повернення додому вам, пані Олено".

"З днем народження вашого іменинника всього найкращого,успіхів в усьому та здійснення мрій".

"З днем народження! Життя легкого, без тривог, без сирен і без війни!"

"Вітаю з днем народження. Здійснення мрій, всьо найкращого, позитивних емоцій, мирного неба над головою".

"Ромчику найщиріші вітання. Божої ласки, довгого життя в здоровому духу, душі і тілі. Найскорішої нам зустрічі під мирним небом".

Нагадаємо, що після 24 лютого артистка з дітьми переїхала в США, де живе мама Тараса. А Тополя став на захист України – вступив до лав територіальної оборони. Лише восени йому вдалося вперше за ці місяці обійняти дітей.

Нещодавно Alyosha ділилася архівним фото, яке було зроблене на їхньому з Тарасом Тополею весіллі. На кумедному знімку виконавець тримає дружину на плечі, а вона наляканим поглядом дивиться в об'єктив фотокамери.