Нагадаємо, що пара разом вже 10 років. На 14 лютого Тарас та Олена зворушили мережу чарівними словами кохання та показали милі фото.

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Вони вже тричі стали батьками. У 2013 році у них народився первісток Роман. Ще через 2 роки з'явився син Марк. А у 2020 році з’явилася на світ довгоочікувана донечка, яку назвали Марією.

Тарас Тополя і Alyosha рідко говорять про своє особисте життя, тож не часто в соцмережах можна побачити фото їхніх дітей. І якщо старших синів подружжя шанувальники вже знають, то обличчя 2-річної Марії зірки майже не показували.

Але днями співачка у своєму Інстаграмі оприлюднила фото донечки, хоч і приховала її обличчя. Маленьку Марію вона сфотографувала зі спини.

На світлині дівчинка дивиться у вікно. Донька Alyosha і Тараса Тополі одягнена у жовту сукню, а її волосся заплетене у дві косички і зв’язане жовтим та синім бантиком.

Тарас Тополя відреагував на фото

Зірковий тато теж вподобав фото та написав коментар. "Марія Тарасівна – жовто-блакитна красуня", – прокоментував він. Артист навіть перепостив це фото у свою сторіс.



Тарас Тополя перепостив фото донечки / Скриншот сторіс

Фанати поставили тисячі лайків, а в коментарях відмітили, що дівчинка росте справжньою українкою. Що пишуть шанувальники:

"Вау, як швидко малеча виросла".

"Наша красунечка Марійка, справжня україночка. Миру, добра та перемоги".

"Маленька красуня".

"Миле фото".

Нагадаємо, що після 24 лютого артистка з дітьми переїхала в США, де живе мама Тараса. А Тополя став на захист України – вступив до лав територіальної оборони. Лише восени йому вдалося вперше за ці місяці обійняти дітей.