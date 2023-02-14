Як Alyosha привітала коханого з Днем закоханих

Співачка Alyosha опублікувала милий допис у соцмережі, в якому привітала свого коханого чоловіка з Днем закоханих. Артистка додала до посту спільне фото з Тарасом Тополею з їхнього весілля.

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"Кохаю тебе, Тополька!", – написала вона, відмітивши Тараса Тополю.

Крім того, артистка додала зворушливі слова: "Дякую Творцю за тебе! Ну, ти все знаєш… І я знаю… І дітки… Ти воїн за правду і любов у всьому! Пишаємося тобою! І дякую тобі за все!".



Співачка Alyosha опублікувала світлину з Тарасом Тополею / Фото з її інстаграму

Зірка додала, що вона разом з дітками вірить, що зовсім скоро буде привід для нових щасливих фото разом в Україні. У коментарях чоловік відповів, що кохає її.

Як Тарас Тополя привітав дружину з Днем Валентина

Водночас Тарас Тополя привітав дружину зі святом більш лаконічно. "З Днем закоханих, Alyosha. Дякую за любов, сім‘ю і трьох Тополяток. Кохаю", – написав він.



Тарас Тополя теж зізнався у коханні дружині / Фото з його інстаграму

У коментарях українці долучилися до привітань:

"Яка ви класна українська сім’я!!! Приклад усім!!!"

"Красива сім'я. З днем святого Валентина".

"Вітаємо вас) Раді що ви маєте нагоду насолоджуватися сімейним теплом, бажаємо нашим захисникам щоб у цей день кілометри відстані не заважали їм відчувати любов) Слава Україні!".

"Тополята, щастя і миру вам, ви прекрасні".

"Ви суперова пара) Зі святом, щастя неймовірного і кохання вам".

Нещодавно українська співачка Alyosha розповіла історію про чоловіка Тараса Тополю, який потрапив у небезпечну ситуацію на фронті. Вона поділилась, що артист був за кілька метрів від окупантів.

Додамо, що зараз лідер "Антитіл" активно працює на культурному фронті. Зокрема, він взяв участь у Національному відборі на Євробачення-2023 та був членом журі.