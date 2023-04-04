Alyosha говорит, что время идет очень быстро, ей не верится, что сын уже такой взрослый. Раньше она показала маленькую дочь Марию.

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Звездная мама нежно поздравила старшего сына Романа с днем рождения.

"Нашему первенцу исполнилось 10 лет… Как будто миг прошел… и грустно, и радостно одновременно… Спасибо любимому Тарасу и спасибо всей большой семье, кто всегда помогает и мудростью своей наполняет взросление наших маленьких Тополек!", – написала Alyosha.

Певица также поделилась архивным снимком сына, где ему всего три годика.

На этом фото Ромке три годика. Так хочется, чтобы дети всегда улыбались так. Наше будущее в прекрасном новом поколении, поэтому вкладываем все хорошее, нужное, человечное, умное и украинское!

– отметила исполнительница.



Старший сын Тараса Тополи и Alyosha / Фото из инстаграммы певицы

Фанаты певицы поставили тысячи лайков, а в комментариях выразили искренние поздравления мальчику:

"Здоровье двум маленьким Тополькам и всем-всем деткам. Самые искренние поздравления родителям с днем рождения сынишки и скорейшего возвращения домой вам, госпожа Елена".

"С днем рождения вашего именинника всего наилучшего, успехов во всем и исполнения мечтаний".

"С днем рождения! Жизнь легкого, без тревог, без сирен и без войны!"

"Поздравляю с днем рождения. Осуществление мечтаний, все лучшего, положительных эмоций, мирного неба над головой".

"Ромчику самые искренние поздравления. Божьей милости, долгой жизни в здоровом духе, душе и теле. Скорейшей нам встречи под мирным небом".

Напомним, что после 24 февраля артистка с детьми переехала в США, где живет мама Тараса. А Тополя стал на защиту Украины – вступил в ряды территориальной обороны. Лишь осенью ему удалось впервые за эти месяцы обнять детей.

Недавно Alyosha делилась архивным фото, которое было сделано на их с Тарасом Тополем свадьбы. На забавном снимке исполнитель держит жену на плече, а она испуганно смотрит в объектив фотокамеры.