Український музикант Тарас Тополя перебуває в розлуці з дружиною Alyosha (Олена Тополя) через війну. В інтерв'ю 24 каналу він згадав про зустріч з коханою й зізнався, чи відпустив би її воювати.

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Тарас Тополя про зустріч з Alyosha

Співачка Alyosha в розмові з журналістами 24 каналу у серпні зізналась, що й сама б пішла воювати, якби не довелося вивозити дітей. Тарас Тополя зізнався, як би відреагував на це рішення.

У нас є діти й це вносить певні корективи у наше життя. Наше сімейне життя крутиться навколо дітей. Вони є нашим центром, нашою великою любов'ю і найбільшою цінністю. Я знаю, що вона смілива і сильна жінка. Впевнений, що їй не забракло б сміливості це зробити, але якби в нас не було дітей, то певно не було б і нас разом,

– зізнався Тарас.

У липні в Тараса було кілька вихідних, а Олена Тополя не витримала та приїхала до України. Співак згадав цю романтичну зустріч.

"Це була дуже пристрасна зустріч, повна любові й поцілунків. Ми сумуємо один за одним, любимо один одного", – ділився артист.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Alyosha так само тепло згадувала про зустріч з Тарасом Тополею. Вона зізнавалась, що дуже сумувала за чоловіком.

"Хотіла побачити його, обійняти, поговорити. Хотіла побачити батьків, братів. Я мала тиждень, але 4 дні провела в дорозі, бо добиратися дуже важко. У Києві провела повних 4 дні".