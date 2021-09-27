Alyona Alyona розповіла, яким бачить весілля зі своїм бойфрендом
Джерело:"Світське життя"
Відома українська реперка Alyona Alyona після переїзду до бойфренда почала задумуватися про весілля. Зірка зізналась, що не хоче традиційного українського святкування. Натомість вона з майбутнім нареченим поїхала б у Лас-Вегас.
Українська виконавиця Alyona Alyona близько 9 місяців зустрічається з бойфрендом Денисом. Вона вже приблизно вирішила, яким бачить своє майбутнє весілля.
До слова Спортсменка Ольга Харлан зізналась про роман з бойфрендом під час заміжжя
Alyona Alyona про весілля з бойфрендом
Реперка підкреслила, що не хоче робити традиційного українського весілля. Однак в неї є альтернативний варіант.
Дуже багато людей прийдуть на це застілля. Вони будуть обговорювати, в чому одягненні наречені, скільки їжі та випивки. Я такого не хочу,
– поділилась зірка.
Alyona Alyona розповіла, що мріє провести весілля у Лас-Вегасі. І всі кошти витратити на яскраві враження, а не на гучне застілля.
"Мені здається, набагато краще поїхати до якоїсь країни. І всі ці гроші прокатати та прогуляти. Запам'ятати це", – зізналась реперка.
Alyona Alyona з бойфрендом / Фото з інстаграму Alyona Alyona
Також знаменитість розповіла, як розділяє обов'язки вдома з коханим.
"Якщо в мене є вільний час, то я можу щось приготувати, забігти до магазину та купити кулінарію. Коли в нього більше вільного часу, то він більше займається прибиранням. Бо мої речі завжди складені, а він любить все залишати, а потім сам після себе прибирати. Ну я не проти. Мене це влаштовує", – зізналась артистка.
Як розвивалися стосунки Alyona Alyona та її бойфренда
- Виконавиця познайомилась з хлопцем Денисом у листопаді. Спершу пара працювала над ідеями для нового контенту, але згодом між ними виникли почуття. У січні співачка й блогер мали перше побачення.
- Про своє нове кохання Alyona Alyona зізналась у День святого Валентина. Однак його обличчя зірка вирішила не показувати. Вона пояснила, що її хлопець є інтернет-персоною, а тому хоче самостійно досягти всього та показати себе у потрібний час.
- Попри сумніви у вересні Alyona Alyona з'їхалась з бойфрендом. Також відомо, що вона вже знайома з батьками коханого.