Як розповідала сама пара, стосунки у них розпочались ще три роки тому, у 2018-му. Щоправда, у "Ніч латини", яка відбулась в останньому випуску "Танців з зірками", олімпійська спортсменка розповіла, що роман зав'язався з італійцем розпочався, ще коли вона була одруженою з першим чоловіком – українським шаблістом Дмитром Бойком.

Дивіться також "Танці з зірками" 4 випуск: Джамала змінила імідж, а Фагот ледь не завершив шоу у лікарні

Але вона додала, що на той момент вона вже як рік не жила разом з чоловіком. Втім, стосунки з іншим чоловіком усі сприйняли неоднозначно.

Я готова розповісти свою таємницю. Я свої нові стосунки із сьогоднішнім молодим чоловіком розпочала ще коли була офіційно заміжньою. Ми з Луїджі приховували це. "А що люди подумають?", я така погана, я там ледь не зраджую. Мої батьки дізнались про ці стосунки через кілька місяців. Мало хто знав, що ми з моїм ексчоловіком вже рік не живемо разом,

– поділилась спортсменка.

Що казав Луїжджі про участь Харлан в проєкті

Влітку Ольга Харлан та Луїджі Самеле мали змогу побути разом у Києві, куди вперше прилетів італієць. Вони двоє повернулись з Олімпіади-2020 у Токіо. Окрім Києва, пара побувала і в Миколаєві, де народилась Харлан. Там чоловік познайомився з дідусем Ольги та двома бабусями. Але він повернувся в Італію сам, оскільки Харлан повинна була залишитись для проєкту "Танці з зірками".

"Я був дуже відвертим з Олею: я "за" її участь у "Танцях із зірками", ціную це, але не можна забувати, що я італієць. Я точно буду ревнувати. Але я знаю в дитячому захоплення Ольги бальних танців і радий, що тепер вона зможе втілити в життя і цю мрію і нарешті відпочити від напруги великого спорту", – розповідав раніше "1+1" Луїджі.



Ольга Харлан і Луїджі Самеле на Олімпіаді-2020 / Фото з інстаграму спортсменки