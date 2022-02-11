28-річна Alina Pash і справді в чудових стосунках з Тіною Кароль, інформує 24 канал. У серпні 2021 року українська попдіва випустила альбом "Молода кров", до якого увійшли дуети з юними та прогресивними артистами. З фіналісткою Нацвідбору Євробачення-2022 вона створила чуттєвий трек "Дотики". Відтак єврофани впевнені, що суддя буде необ'єктивною щодо Alina Pash.

Читайте повністю Про участь у Нацвідборі, Крим та співпрацю з Кароль: ексклюзивне інтерв'ю з Alina Pash

Тіна Кароль, Alina Pash – Дотики: слухайте пісню онлайн

Alina Pash відповіла на закиди щодо підсуджування Тіни Кароль

Артистка зізналась, що Кароль справді сподобалася її конкурсна пісня Shadows of Forgotten Ancestors – "Тіні забутих предків". Вона навіть "зарепостила" її собі в інстаграм-сторіс, але зауважила, що готова підтримати кожного фіналіста Нацвідбору Євробачення-2022.

Я не розмовляла з Тіною про Національний відбір. Коли відбулася прем'єра пісні, Тіна підтримала мене в сторіс із фразою "Підтримаю кожного",

– пригадала Alina Pash.

Вона додала, що не радилася з Кароль щодо того, йти чи не йти на Нацвідбір Євробачення. Рішення про участь Alina Pash прийняла спонтанно, ледь не в останній день прийому заявок, тобто майже 10 січня.

"Навіть для команди моє рішення брати участь у Нацвідборі було сюрпризом. Надіслала пісню майже в останній день прийому заявок", – зізналась артистка.

Цікаво, що закиди щодо нечесного суддівства Тіни Кароль – не єдиний скандал з Alina Pash: