28-летняя Alina Pash действительно в замечательных отношениях с Тиной Кароль, информирует 24 канал. В августе 2021 года украинская поп-дива выпустила альбом "Молодая кровь", в который вошли дуэты с юными и прогрессивными артистами. С финалисткой Нацотбора Евровидения-2022 она создала чувственный трек "Дотики". Следовательно еврофаны уверены, что судья будет необъективной в отношении Alina Pash.
Читайте полностью Об участии в Нацотборе, Крыме и сотрудничестве с Кароль: эксклюзивное интервью с Alina Pash
Тина Кароль, Alina Pash – Дотики: слушайте песню онлайн
Alina Pash ответила на упреки в подсуживании Тины Кароль
Артистка призналась, что Кароль действительно понравилась ее конкурсная песня Shadows of Forgotten Ancestors – "Тени забытых предков". Она даже "зарепостила" ее себе в инстаграм-сторис, но отметила, что готова поддержать каждого финалиста Нацотбора Евровидения-2022.
Я не разговаривала с Тиной о национальном отборе. Когда состоялась премьера песни, Тина поддержала меня в сторис с фразой "Поддержу каждого",
– вспомнила Alina Pash.
Она добавила, что не советовалась с Кароль по поводу того, идти или не идти на Нацотбор Евровидения. Решение об участии Alina Pash приняла спонтанно, едва ли не в последний день приема заявок, то есть почти 10 января.
"Даже для команды мое решение участвовать в Нацотборе было сюрпризом. Послала песню почти в последний день приема заявок", – призналась артистка.
Интересно, что упреки в нечестном судействе Тины Кароль – не единственный скандал с Alina Pash:
- ее не раз упрекали за визит в оккупированный Крым, который состоялся в 2015 году. Три года назад Alina Pash призналась, что на свадьбу "украинской девушки" летала из Москвы, потому что "не могла корректировать этот момент", а в свежем интервью заверила, что не нарушала украинское законодательство и ехала в Крым на автобусе. Более того, скандал она считает "заказухой";
- две недели назад певица обвинила Kalush в плагиате, потому что те якобы скопировали ее мотивы в своей щедровке.