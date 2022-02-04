Одна з фавориток Національного відбору Євробачення-2022 Alina Pash презентувала пісню, з якою хоче підкорювати Європу. Вона зробила це за тиждень до грандфіналу, що відбудеться 12 лютого.

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Її композиція була анонсована українською мовою – "Тіні забутих предків". Проте співачка переклала назву на англійську – Shadows of Forgotten Ancestors. Усе тому, що трек написаний двома мовами.

У конкурсній пісні на Нацвідбір на Євробачення-2022 Alina Pash заспівала про слов'янських богів – Перуна, Дажбога, віче, отаманів і навіть зачитала реп. Цікаво, що реагувати на сингл Shadows of Forgotten Ancestors слухачі можуть хіба у фан-акаунтах, адже артистка відключила коментарі під відео.

Alina Pash – Shadows of Forgotten Ancestors: слухайте пісню онлайн

Ймовірно, Alina Pash позбавила фанів можливості коментувати свій хіт через останній скандал з візитом до Криму. Їй пригадали виступ на весіллі на окупованому півострові 2015 року та приїзд у Москву 2017 року.

Реакція мережі на пісню Alina Pash на Нацвідбір

У фан-акаунті Євробачення в інстаграмі публіка активно коментує трек, який запрем'єрила Alina Pash. Думки єврофанів розділилися: одні пишуть, що після тріумфу Go_A пісня Shadows of Forgotten Ancestors слабувата й шкодують, що співачка не подалася з "Мотанкою", інші захоплюються вокалом і глибиною:

"Красиво дуже. Як синглу просто 12 ставлю, але як пісня для Євро – є сумніви";

"Особисто для мене не так потужно, як потрібно для Євробачення. Серед інших пісень вона особливо не виділяється";

"Слабувато після Go_A" ;

; "Для Євробачення не дуже, немає тієї двіжухи, яка була в Go_A. Та навіть зі старіших пісень Аліни були цікавіші";

"Розчарувалася";

"Ну, ніби й класно звучить, але для Євро дуже звичайно" ;

; "Пісня, під яку дуже хочеться спати";