Одна з фавориток Національного відбору Євробачення-2022 Alina Pash презентувала пісню, з якою хоче підкорювати Європу. Вона зробила це за тиждень до грандфіналу, що відбудеться 12 лютого.
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Її композиція була анонсована українською мовою – "Тіні забутих предків". Проте співачка переклала назву на англійську – Shadows of Forgotten Ancestors. Усе тому, що трек написаний двома мовами.
У конкурсній пісні на Нацвідбір на Євробачення-2022 Alina Pash заспівала про слов'янських богів – Перуна, Дажбога, віче, отаманів і навіть зачитала реп. Цікаво, що реагувати на сингл Shadows of Forgotten Ancestors слухачі можуть хіба у фан-акаунтах, адже артистка відключила коментарі під відео.
Alina Pash – Shadows of Forgotten Ancestors: слухайте пісню онлайн
Реакція мережі на пісню Alina Pash на Нацвідбір
У фан-акаунті Євробачення в інстаграмі публіка активно коментує трек, який запрем'єрила Alina Pash. Думки єврофанів розділилися: одні пишуть, що після тріумфу Go_A пісня Shadows of Forgotten Ancestors слабувата й шкодують, що співачка не подалася з "Мотанкою", інші захоплюються вокалом і глибиною:
- "Красиво дуже. Як синглу просто 12 ставлю, але як пісня для Євро – є сумніви";
- "Особисто для мене не так потужно, як потрібно для Євробачення. Серед інших пісень вона особливо не виділяється";
- "Слабувато після Go_A";
- "Для Євробачення не дуже, немає тієї двіжухи, яка була в Go_A. Та навіть зі старіших пісень Аліни були цікавіші";
- "Розчарувалася";
- "Ну, ніби й класно звучить, але для Євро дуже звичайно";
- "Пісня, під яку дуже хочеться спати";
- "Вона каже все те, що у багатьох болить у серцях! З нею та її силою ми гідно представимо країну! Пісня дуже сильна, глибока, не для кожного, пробирає до мурах. Європа має це почути";
- "Пісня розкішна, засіла в голові, а особливо приспів. Дуже подобається! Як би ще цікавий номер у фіналі";
- "Класна пісня з хорошим меседжем і потенціалом на Євробаченні";
- "На ютюбі уже пішли реакції, де іноземці плачуть від цієї пісні. Цим все сказано".