Alina Pash поскаржилась на "розмазану пам'ять", коли згадує, як їхала в Крим

Українська співачка Alina Pash вкотре спробувала виправдатися через скандал із підробленою довідкою про в'їзд до Криму. Вона назвала людину, яка робила їй довідку про не в'їзд до Криму, а також, як шукала для себе докази, що вона летіла туди через Росію.

Вона розповіла, що перед Нацвідбором Євробачення-2022 проти її участі була проти вся команда конкурсу. Але вона хотіла "йти напролом" і заспівати свої "Тіні забутих предків" на всю країну.

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"Проти моєї участі в Євробаченні була чи не вся команда, яка з різних сторін знаходила аргументи, чому не потрібно йти. Але я настільки глибинно відчувала потребу заспівати цю пісню на широку аудиторію, аби підкреслити, що ми маємо дуже потужну історію, і що саме зараз ми є ті, хто творить нову Україну. Навіть розуміючи, що моя пам’ять щодо того, як я їхала в Крим розмазана, я вирішила ризикнути і піти на конкурс, бо Євробачення — це найкраща платформа для того, аби дане повідомлення почув світ", – каже артистка.

Alina Pash – Тіні забутих предків: дивитись відео онлайн

Вона йшла на конкурс, сподіваючись, що не порушуючи правила конкурсу, бо вона була переконана, що перетинала кордон Криму правильно.

"Ми тоді дуже багато гастролювали у команді Ірини Білик, постійні перельоти, переїзди. В Ялту ми поїхали на весілля до подруги Ірини усім колективом: і музиканти, і бек-вокал, і танцювальний колектив. Ніхто не міг дати мені чіткої відповіді як ми туди потрапили, бо було декілька груп: хтось їхав, хтось летів. Я шукала хоча б якісь квитки, емейли, будь-яке підтвердження. Усі свої паспорти я перевірила вздовж і впоперек — жодної відмітки. Звичайно, був той пост у фейсбуці зі скаргою на "Аєрофлот", і десь в глибині душі я розуміла, що є шанс, що я все ж влітала", – зазначила Alina Pash.

Щодо підробленої довідки, то її зробив Андрій Іноземцев — тодішній партнер співачки з компанії Bitanga Blood.

"Довідка – це спроба Андрія врятувати мене. Він також розумів, що мені важливо зараз цю пісню заспівати на широкий загал. Суспільне вимагало документальне підтвердження перед початком прямого ефіру, не було б довідки, мене б не допустили до виступу. Фізично довідку ми мали отримати наступного тижня, бо запит в прикордонну службу був поданий, але відповідь ми ще не мали... Андрій займався довідкою, я виступила, а в понеділок понеслося. Я цілком і повністю беру на себе відповідальність за цей крок, бо по суті погодила його", – розповіла артистка.

Що відомо про скандал з Alina Pash