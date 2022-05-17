Ірину Білик Alina Pash "здала" після того, як проєкт Катерини Осадчої "Світське життя" вкотре нагадав про її любов до Росії. Вона заявила, що в окупований Крим літала на весілля друзів народної артистки України й співала в неї на бек-вокалі.
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Alina Pash їздила в Крим з Іриною Білик
"Аліна Паш після перемоги Kalush Orchestra поскаржилася на масове цькування. У своєму інстаграмі співачка написала, що зараз допомагає українській армії, але навіть цього виявилося недостатньо, щоб реабілітуватися в очах українців після її виступу в РФ, куди вона їздила до знайомих на весілля", – йдеться в дописі "Світського життя".
На черговий закид артистка відповіла так: "По-перше, після перемоги України я привітала Kalush Orchestra, як і підтримувала до. По-друге, мені не потрібно реабілітуватися, адже я просто захищаю свою гідність".
По-третє, я не виступала у РФ. Якщо ви маєте на увазі мій виступ на бек-вокалі з Іриною Білик у її друзів на весіллі в Криму, то не треба визнавати Крим російським. Крим – це Україна,
– несподівано заявила Alina Pash.
Сама Ірина Білик наразі ніяк не відповіла на таке викриття.
Скриншот з інстаграм-сторіс Alina Pash
Як Alina Pash потрапила в окупований Крим
- У вересні 2019 року в інтерв'ю Каті Осадчій Alina Pash зізналася, що 2015-го літала в Крим з Росії, тобто незаконно: "На жаль, я не могла коригувати цей момент і була безсила у цьому випадку. Будучи тоді не такою медійною персоною, я не могла думати про такі наслідки, які можуть потім вилізти".
- Громадський активіст Сергій Стерненко мав цьому підтвердження. Він опублікував перелік її перетинань державного кордону, з якого видно, що 11 серпня 2015 року Alina Pash з Києва вилетіла в Москву, 12 серпня – з Москви прилетіла в окупований Крим, а 14 серпня – з "Домодєдово" прибула до Києва.
- Сама ж артистка запевняла, що в Крим їхала автобусом, а адмінкордон перетинала в Херсонській області. Вона навіть показувала довідку від прикордонників, яку, як з'ясувалося потім, підробила.