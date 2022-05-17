Ірину Білик Alina Pash "здала" після того, як проєкт Катерини Осадчої "Світське життя" вкотре нагадав про її любов до Росії. Вона заявила, що в окупований Крим літала на весілля друзів народної артистки України й співала в неї на бек-вокалі.

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Alina Pash їздила в Крим з Іриною Білик

"Аліна Паш після перемоги Kalush Orchestra поскаржилася на масове цькування. У своєму інстаграмі співачка написала, що зараз допомагає українській армії, але навіть цього виявилося недостатньо, щоб реабілітуватися в очах українців після її виступу в РФ, куди вона їздила до знайомих на весілля", – йдеться в дописі "Світського життя".

На черговий закид артистка відповіла так: "По-перше, після перемоги України я привітала Kalush Orchestra, як і підтримувала до. По-друге, мені не потрібно реабілітуватися, адже я просто захищаю свою гідність".

По-третє, я не виступала у РФ. Якщо ви маєте на увазі мій виступ на бек-вокалі з Іриною Білик у її друзів на весіллі в Криму, то не треба визнавати Крим російським. Крим – це Україна,

– несподівано заявила Alina Pash.

Сама Ірина Білик наразі ніяк не відповіла на таке викриття.

Скриншот з інстаграм-сторіс Alina Pash

Цікаво, раніше Alina Pash розповідала лише те, що в Криму виступала на весіллі "української дівчини", "у родичів членів команди, в яких було весілля".

Як Alina Pash потрапила в окупований Крим