Alina Pash офіційно дискваліфікували: чи може на Євробачення-2022 поїхати Kalush Orchestra

Оргкомітет Національного відбору прийняв рішення офіційно дискваліфікувати Alina Pash. У Суспільному припустили, хто може представляти Україну замість неї.

Українська співачка Alina Pash все-таки не зможе представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі Євробачення-2022. Замість неї, ймовірно, поїде хтось інший.

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Alina Pash дискваліфікована

16 лютого відбулось позачергове засідання Організаційного комітету Національного відбору. Було прийняте рішення припинити участь Alina Pash у Нацвідборі.

Це рішення прийняли згідно з правилами. Зокрема, Alina Pash порушила пункт 3.4. про подання недостовірної інформації.

"Правила Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2022 передбачає, що у разі встановлення Суспільним факту подання учасником недостовірної інформації або приховання інформації чи інших істотних обставин щодо учасника, Суспільне має право припинити участь у Відборі учасника в будь-який час", – оголосив Оргкомітет.

Оргкомітет додав, що Alina Pash погодилась з таким рішенням, хоч першою заявила, що відмовляється представляти Україну.

Хто може взяти участь у Євробаченні-2022 натомість

, підставою для прийняття такого рішення була фейкова довідка, надана Alina Pash, тобто членом її команди, Суспільному мовнику про законний в'їзд до окупованого Криму.

Наглядова рада Суспільного мовника збереться у п'ятницю, 18 лютого, о 12 годині. Спершу зібрання мало відбутись для вирішення, чи поїде Alina Pash до Італії. Та тепер там обговорять, хто її замінить. Ймовірно, це може бути Kalush Orchestra.

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Чи можливо, що Україну на Євробаченні представлятиме Kalush Orchestra? Так, якщо оргкомітет прийме таке рішення. Якщо перше місце було з шахрайством і його дискваліфіковують, відповідно, і переможцем стає інший,

– заявив Микола Чернотицький, голова правління НСТУ.

Чому Alina Pash дискваліфікували