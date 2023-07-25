За словами виконавця, прем'єра композиції відбудеться вже зовсім скоро. Відомо, що співак також працює над перекладом інших своїх треків. Тож прихильники з нетерпіння чекають "П'яне сонце", "Назавжди", "Океанами стали" та інші хіти артиста.

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Alekseev переклав пісню "Как ты там" українською

Раніше виконавець не оновлював свої популярні російськомовні треки, а лише створював нові українські пісні. Проте фани підтримали ініціативу співака. Глядачі концерту гучно підсували та аплодували виконавцю під час першого виконання пісні "Як ти там" наживо.

Яке щастя чути, що ви співаєте зі мною "Як ти там" під час першого виконання наживо. Скоро прем'єра,

– зазначив артист.

Реакція шанувальників

Фани в захваті від новинки. Вони переконані, що українською пісня звучить краще, ніж оригінал, тож дуже чекають на реліз треку:

"Українською мовою звучить значно краще";

"Нарешті";

"Незвично слухати "Как ты там" українською, але мені подобається";

"Дуже гарно";

"Як це прекрасно";

"Божественно";

"Класно звучить";

"Думаю, сингли "Навсегда" і "Океанами стали" українською звучатимуть неперевершено".

Українськомовні новинки від виконавців