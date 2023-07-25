По словам исполнителя, премьера композиции состоится уже совсем скоро. Известно, что певец работает над переводом других своих треков. Так что поклонники с нетерпением ждут "Пьяное солнце", "Навсегда", "Океанами стали" и другие хиты артиста.

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Alekseev перевел песню "Как ты там" на украинский

Ранее исполнитель не обновлял свои популярные русскоязычные треки, а создавал только новые украинские песни. Однако фаны поддержали инициативу певца. Зрители концерта громко подпевали и аплодировали исполнителю во время первого исполнения песни "Как ты там" вживую.

Какое счастье слышать, что вы поете со мной "Как ты там" во время первого исполнения вживую. Скоро премьера,

– отметил артист.

Реакция поклонников

Фаны в восторге от новинки. Они убеждены, что украинская песня звучит лучше, чем оригинал, поэтому очень ждут релиз трека:

"На украинском звучит гораздо лучше";

"Наконец-то";

"Необычно слушать "Как ты там" на украинском, но мне нравится";

"Очень хорошо";

"Как это прекрасно"

"Божественно";

"Классно звучит";

"Думаю, синглы "Навсегда" и "Океанами стали" по-украински будут звучать непревзойденно".

Украиноязычные новинки от исполнителей