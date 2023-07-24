Зазначимо, що співак вже більше п’яти років зустрічається з Уляною. Раніше ALEKSEEV натякав, що повертатися в Росію його кохана не планує.

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Романтичним відео з коханою виконавець поділився у своєму Інстаграмі. Закохані насолоджувалися сонячною погодою у Києві. Микита Алєксєєв приміряв сонцезахисні окуляри Уляни та потанцював з нею на камеру.



ALEKSEEV та Уляна Синецька / Фото з його інстаграму

Зіркова пара також замилувала шанувальників своїми ніжними почуттями. Співак закружляв свою кохану в міцних обіймах та жінко притиснув до себе.

"Ціную кожен день поруч", – підписав кадри музикант.

Нагадаємо, що війна застала солістку гурту "ВІА Гра" не в Україні, а в Європі. До коханого вона приїхала лише на початку травня, а її російське громадянство завдало ALEKSEEV клопоту. Йому довелося ставити Уляну на облік у СБУ.

Крім того, він зізнався, що хоче змінити її громадянство. "Вона живе тут чотири роки зі мною. Вона хоче будувати своє майбутнє в нашій країні, поряд зі мною", – наголошував співак.