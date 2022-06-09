Актор Геннадій Попенко вступив до лав ЗСУ: як шоумен складав присягу

Український актор та ведучий Геннадій Попенко приєднався до Збройних Сил України. Він показав фото, як складав присягу.

Українські знаменитості продовжують поповнювати ряди ЗСУ. До захисників країни долучився актор та шоумен Геннадій Попенко.

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Геннадій Попенко вступив до ЗСУ

Телеведучий склав присягу й показав фото з важливого дня. Також він зізнався, що все пройшло не без нюансів – у нього зірвався карабін і впав автомат.

Присяга. Зірвався карабін, впав автомат. Спонсор першого комплекту форми тесть. Забрав його запасний рибацький комплект. Знайду собі й хлопцям, лише тоді поверну тестю. Піксельне життя почалося не без бу-га-га,

– поділився Геннадій Попенко.



Геннадій Попенко / Фото з інстаграму Геннадія Попенка

Що відомо про Геннадія Попенка

, нещодавно до Збройних Сил України доєднався колишній учасник "Холостяка", пілот Максим Михайлюк . Він не ділиться деталями й особистим, але показує фото у формі та зі зброєю. Відомо, що чоловік служить у десантно-штурмових військах.

Чоловік ще студентом почав працювати на телебаченні. Був зіркою програми "Підйом", де працював разом з Сергієм Притулою, Ольгою Фреймут та Олександром Педаном.

Попенко вів різноманітні шоу: "Битва анекдотів", "Знайомі мелодії", "Суспільний університет" та інші. Також знімався у серіалах та грав у театрах.

Геннадій Попенко з початку повномасштабної війни займався волонтерською діяльністю. Але ще й до вторгнення їздив у прифронтові зони, допомагав військовим разом з Притулою.

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