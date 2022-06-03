Все більше відомих чоловіків стають на захист України зі зброєю в руках. Пілот Максим Михайлюк, який також був головним героєм романтичного реаліті-шоу "Холостяк", опублікував рідкісне фото зі служби.
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Максим Михайлюк одягнув військову форму
Максим під час війни майже нічого не публікує в соціальних мережах. Тому шанувальники часто цікавляться, де зараз перебуває пілот. Днями Михайлюк поділився кадрами, де показав, що захищає Україну разом з іншими чоловіками.
Ексхолосяк поширив селфі, на якому зображений у військовій формі. Також у сторіз він поширив короткий ролик, на якому позував зі зброєю в руках. Михайлюк не розсекречує, до якого підрозділу приєднався. Однак у підписі до фото повідомив, що служить в десантно-штурмових військах України.
Максим Михайлюк у військовій формі / Фото з інстаграму чоловіка
Максим Михайлюк служить в ЗСУ / Скриншот з інстаграм-сторіз чоловіка
Зірки в теробороні та ЗСУ
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