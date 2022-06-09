Украинские знаменитости продолжают пополнять ряды ВСУ. К защитникам страны присоединился актер и шоумен Геннадий Попенко.
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Геннадий Попенко вступил в ВСУ
Телеведущий принял присягу и показал фото с важного дня. Также он признался, что все прошло не без нюансов – у него сорвался карабин и упал автомат.
Присяга. Сорвался карабин, упал автомат. Спонсор первого комплекта формы тесть. Забрал его запасный рыбацкий комплект. Найду себе и ребятам, только тогда верну тестю. Пиксельная жизнь началась не без бу-га-га,
– поделился Геннадий Попенко.
Геннадий Попенко / Фото с инстаграма Геннадия Попенко
Что известно о Геннадии Попенко
Мужчина еще студентом начал работать на телевидении. Был звездой программы "Подъем", где работал вместе с Сергеем Притулой, Ольгой Фреймут и Александром Педаном.
Попенко вел разнообразные шоу: "Битва анекдотов", "Знакомые мелодии", "Общественный университет" и другие. Также снимался в сериалах и играл в театрах.
Геннадий Попенко с начала полномасштабной войны занимался волонтерской деятельностью. Но еще до вторжения ездил в прифронтовые зоны, помогал военным вместе с Притулой.
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