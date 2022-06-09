Українські знаменитості продовжують поповнювати ряди ЗСУ. До захисників країни долучився актор та шоумен Геннадій Попенко.

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Геннадій Попенко вступив до ЗСУ

Телеведучий склав присягу й показав фото з важливого дня. Також він зізнався, що все пройшло не без нюансів – у нього зірвався карабін і впав автомат.

Присяга. Зірвався карабін, впав автомат. Спонсор першого комплекту форми тесть. Забрав його запасний рибацький комплект. Знайду собі й хлопцям, лише тоді поверну тестю. Піксельне життя почалося не без бу-га-га,

– поділився Геннадій Попенко.



Геннадій Попенко / Фото з інстаграму Геннадія Попенка

Додамо, нещодавно до Збройних Сил України доєднався колишній учасник "Холостяка", пілот Максим Михайлюк. Він не ділиться деталями й особистим, але показує фото у формі та зі зброєю. Відомо, що чоловік служить у десантно-штурмових військах.

Що відомо про Геннадія Попенка

Чоловік ще студентом почав працювати на телебаченні. Був зіркою програми "Підйом", де працював разом з Сергієм Притулою, Ольгою Фреймут та Олександром Педаном.

Попенко вів різноманітні шоу: "Битва анекдотів", "Знайомі мелодії", "Суспільний університет" та інші. Також знімався у серіалах та грав у театрах.

Геннадій Попенко з початку повномасштабної війни займався волонтерською діяльністю. Але ще й до вторгнення їздив у прифронтові зони, допомагав військовим разом з Притулою.

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