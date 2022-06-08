Український телеведучий Андрій Бєдняков опублікував на сторінці в інстаграмі фото з Маріуполя. Рідне місто шоумена окупували російські загарбники, не даючи можливості мирним мешканцям на нормальне життя.
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Андрій Бєдняков показав фото з Маріуполя
Ведучий показав, як люди, які залишилися в місті, виживають в окупації. Маріупольцям доводиться готувати їжу на вогнищах, жити серед завалів та руїн й економити воду. Андрій Бєдняков прокоментував кадри з рідного міста.
"Життя налагоджується", – казали вони. Окупований Маріуполь. Наші дні. Нема слів…
– написав ведучий.
Маріуполь в окупації / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова
Маріуполь в окупації / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова
Моторошні фото емоційно прокоментувала колега Маша Єфросиніна: "Я не знаю, що ненавиджу більше – цю нелюдську нечисть, що зробила таке, або безпомічність".
У коментарях українці не стримують емоцій, побачивши жорстокість росіян та їхнього світу:
- "Класно налагодили життя, блін";
- "Де б не ступила нога "асвабадітєлєй", скрізь розруха, біль, сльози, відчай! Горіти їм в пеклі!";
- "Це знищення нації, так не повинні жити люди. Жах";
- "Біль кожного українця – Маріуполь";
- "А хіба це можна назвати життям…? В таких умовах навіть виживання під питанням! Та ще й спека і тотальна антисанітарія! Ніяких умов, та які там умови, води немає!!! Жахіття у 22 році… злості не вистачає";
- "Все тепер як у Росії";
- "Як шкода людей";
- "Розум відмовляється прийняти, що це зараз з нами відбувається. Це жахливий затяжний сон… Він має ж колись закінчитися!? За все скоєне горе має обов'язково прийти розрахунок… з відсотками";
- "Господи, прости. Тримайся, Україно, ти є, і будеш".