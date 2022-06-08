Український телеведучий Андрій Бєдняков опублікував на сторінці в інстаграмі фото з Маріуполя. Рідне місто шоумена окупували російські загарбники, не даючи можливості мирним мешканцям на нормальне життя.

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Андрій Бєдняков показав фото з Маріуполя

Ведучий показав, як люди, які залишилися в місті, виживають в окупації. Маріупольцям доводиться готувати їжу на вогнищах, жити серед завалів та руїн й економити воду. Андрій Бєдняков прокоментував кадри з рідного міста.

"Життя налагоджується", – казали вони. Окупований Маріуполь. Наші дні. Нема слів…

– написав ведучий.



Маріуполь в окупації / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова



​Маріуполь в окупації / Фото з інстаграму Андрія Бєднякова

Зауважимо, Андрій Бєдняков також показував, як в ізоляції маріупольцям насаджують "русский мир". Зокрема, містом їздять машини з гучномовцями, з яких транслюють пропагандистські канали, "віщають" про запуск рубля, перемогу над Україною та історію Росії.

Моторошні фото емоційно прокоментувала колега Маша Єфросиніна: "Я не знаю, що ненавиджу більше – цю нелюдську нечисть, що зробила таке, або безпомічність".

У коментарях українці не стримують емоцій, побачивши жорстокість росіян та їхнього світу: