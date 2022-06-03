У перші дні повномасштабної війни фронтмен гурту "Бумбокс" взявся за зброю. Спочатку він патрулював Київ у складі оперативної групи з ветеранів війни, а зараз служить на Луганщині, неподалік лінії зіткнення. 42-річний Андрій Хливнюк не бере прямої участі в бойових діях, він "у вогневій підтримці патрульної поліції".

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Що Хливнюк з "Бумбоксу" робить на фронті

Ми розвозимо ліки та доставляємо лікарів, які допомагають, ставлять діагнози. Розвозимо найнеобхідніші вантажі – інсулін, ліки проти високого тиску, а іноді навіть роздаємо хліб, олію, якісь базові продукти,

– розповів Андрій Хливнюк.

Він зізнався, що на Луганщині люди так довго ховаються від бомбардувань у підвалах, що плачуть, коли разом з ліками їм привозять буханку хліба.

"Фашистсько-російська окупація довела багатющу хлібосольну країну до того, що люди, які перебувають у підвалах, які не запаслися базовими продуктами, ліками, коли їм український солдат привозить буханку хліба чи пляшку олії, вони просто плачуть", – емоційно заявив музикант.

Нагадаємо, про службу Андрія Хливнюка на Сході стало відомо 24 травня завдяки журналісту Юрію Кошмарченку. Він розповів, як хотів пригостити музиканта безалкогольним пивом, а у відповідь почув: "Дякую, вип'ємо, коли повернуся зі Сходу".

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Разом з тим Андрій Хливнюк наголосив, що його ціль, як і ціль будь-якого солдата, котрий боронить свою країну, – не воювати, а захистити людей. Тож зі своєю місією співак справляється – захищає від лиха, від хвороб, від поранень.

"Перше і головне завдання будь-якого справжнього нормального солдата будь-якої армії – допомогти жінці, дитині, старій людині, врятувати їх. Я хотів би, щоб цей імідж і поліцейського, і солдата назавжди вкоренився в головах інших людей, які ставляться до солдата як до людини, яка дуже хоче воювати", – висловився лідер гурту "Бумбокс".

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