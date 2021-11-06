Після болісного розлучення з чоловіком Саймоном Конекі Адель нарешті знайшла своє щастя. Вона врешті-решт випускає нову музику й ходить на побачення. У п'ятницю, 5 листопада, її заскочили на вулицях Лондона. Цього разу увага папараці була прикута не до ефектного образу зірки, а до каблучки на безіменному пальці лівої руки.

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У вбранні total black Адель сходила на студію, де готує довгоочікуване шоу, а після – на вечерю з бойфрендом Річем Полом. Закохані провели час у ресторані китайської кухні в елітному районі Мейфер. На вулиці до них приєдналося четверо чоловіків з оточення співачки.

Якщо пару сфотографували здалеку, то на світлинах, зроблених на виході зі студії, артистка позувала зблизька. Папараці заскочили її, коли вона поправляла захисну маску. Відтак у кадр потрапила її каблучка, дуже схожа на обручку.

Увага, ексклюзивні фото Адель з обручкою дивіться на сайті видання Daily Mail.

Що відомо про стосунки Адель з Річем Полом: