После мучительного развода с мужем Саймоном Конеки Адель наконец нашла свое счастье. Она в конце концов выпускает новую музыку и ходит на свидания. В пятницу, 5 ноября, ее видели на улицах Лондона. На этот раз внимание папарацци было приковано не к эффектному образу звезды, а к кольцу на безымянном пальце левой руки.

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В наряде total black Адель сходила в студию, где готовит долгожданное шоу, а после – на ужин с бойфрендом Ричем Полом. Влюбленные провели время в ресторане китайской кухни в элитном районе Мейфер. На улице к ним присоединилось четверо мужчин из окружения певицы.

Если пару сфотографировали издалека, то на фотографиях, сделанных на выходе из студии, артистка позировала вблизи. Папарацци застали ее, когда она поправляла защитную маску. Поэтому в кадр попало ее кольцо, очень похожее на обручальное.

Внимание, эксклюзивные фото Адель с обручальным кольцом смотрите на сайте издания Daily Mail.

Что известно об отношениях Адель с Ричем Полом: