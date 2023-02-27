Днями у мережі поширились чутки про те, що британська співачка Адель виходить заміж за бойфренда Річа Пола. У виданнях пишуть, що посилаються на "перевірене джерело".

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Адель виходить заміж, – ЗМІ

У мережах кажуть, що співачка Адель та спортивний агент Річ Пол планують весілля влітку, якраз через два роки після того, як вони зізналися публіці про стосунки.

Окрім цього, Адель підігріла чутки про заручини після свого концерту в Лас-Вегасі. На виступі вона показалась у вишуканому образі. Та фани помітили цікаву деталь – велику каблучку з діамантом на безіменному пальці артистки. Хоч видання зазначає, що Адель приміряла її раніше.



Адель на концерті / Фото з інстаграму Адель

Та наразі ні Адель, ні Річ Пол офіційно не підтверджували, але й не спростовували такі чутки. Цікаво, що вже не вперше чутки про заручини пари снують у мережі. Її бачили з каблучкою на безіменному пальці у листопаді позаминулого року.

Що відомо про роман Адель та Річа Пола