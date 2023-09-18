Це сталося під час концерту. Шанувальники переконані, що то був не просто збіг. Вони припускають, що Адель та Пол таємно одружилися.

Не пропустіть Андрій Макаревич поставив на місце російського журналіста і нагадав, хто винен у війні

Адель назвала Річа Пола своїм чоловіком

Співачка виступала у Лас-Вегасі, коли вона спілкувалась з фанами, одна з відвідувачок запропонувала їй одружитися. Своєю чергою артистка сказала, що це неможливо, адже вона гетеросексуальна. Окрім цього, виконавця зауважила: "Мій чоловік сьогодні тут".

Це неабияк спантеличило фанів, саме тому вони думають про таємне весілля зіркової пари.

Особисте життя Адель: що відомо