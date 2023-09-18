Це сталося під час концерту. Шанувальники переконані, що то був не просто збіг. Вони припускають, що Адель та Пол таємно одружилися.
Не пропустіть Андрій Макаревич поставив на місце російського журналіста і нагадав, хто винен у війні
Адель назвала Річа Пола своїм чоловіком
Співачка виступала у Лас-Вегасі, коли вона спілкувалась з фанами, одна з відвідувачок запропонувала їй одружитися. Своєю чергою артистка сказала, що це неможливо, адже вона гетеросексуальна. Окрім цього, виконавця зауважила: "Мій чоловік сьогодні тут".
Це неабияк спантеличило фанів, саме тому вони думають про таємне весілля зіркової пари.
Особисте життя Адель: що відомо
- З 2016 до 2019 року Адель була одружена з бізнесменом Саймоном Конекі. У них є спільний син Анджело. Малюк з'явився на світ у 2012 році. Після розлучення Адель і Саймон домовилися про спільне виховання хлопця. Водночас увесь шлюборозривний процес був складним та довгим. Основною проблемою став поділ майна і статки Адель, на які вона не складала шлюбний договір з екскоханим. Врешті у 2021 році колишнє подружжя змогло досягти згоди та домовилося про офіційне розлучення. Ще через 3 місяці шлюборозривний процес завершився.
- Влітку 2021 року у мережі поширились плітки, що Адель зустрічається зі спортивним агентом Річем Полом. В середині вересня відбувся перший офіційний вихід Адель і Річа як пари. Вони прибули на весілля гравця NBA Ентоні Девіса та його коханої Марлен. Згодом Адель опублікувала перше фото з коханим, офіційно підтвердивши стосунки.
- Співачка зізнавалась, що познайомилась з Річем на вечірці. Хлопець здався їй веселим та розумним. Також Адель зачарувало те, що Пол не соромиться бути з нею на публіці, тоді як інші чоловіки відчували дискомфорт через її популярність.
- Співачка наголошувала, що дуже хоче заміж за Річа: "Я ніколи не була так закохана. Я одержима ним. Я точно хочу мати більше дітей".