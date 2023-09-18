Это произошло во время концерта. Поклонники убеждены, что это было не просто совпадение. Они предполагают, что Адель и Пол тайно женились.
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Адель назвала Рича Пола своим мужем
Певица выступала в Лас-Вегасе, когда она общалась с фанами, одна из посетительниц предложила ей жениться. В свою очередь артистка сказала, что это невозможно, ведь она гетеросексуальна. Кроме этого исполнителя отметила: "Мой муж сегодня здесь".
Это удивило фанов, именно поэтому они думают о тайной свадьбе звездной пары.
Личная жизнь Адель: что известно
- С 2016 по 2019 год Адель была замужем за бизнесменом Саймоном Конеки. У них есть общий сын Анджело. Малыш появился на свет в 2012 году. После развода Адель и Саймон договорились о совместном воспитании парня. В то же время, весь бракоразводный процесс был сложным и долгим. Основной проблемой стало разделение имущества Адель, на которое она не заключала брачный договор с экс-любимым. В конце концов в 2021 году бывшие супруги смогли достигнуть согласия и договорилось об официальном разводе. Еще через 3 месяца бракоразводный процесс завершился.
- Летом 2021 года в сети распространились слухи, что Адель встречается со спортивным агентом Ричем Полом. В середине сентября состоялся первый официальный выход Адель и Рича как пара. Они прибыли на свадьбу игрока NBA Энтони Дэвиса и его возлюбленной Марлен. Позже Адель опубликовала первое фото с любимым, официально подтвердив отношения.
- Певица признавалась, что познакомилась с Ричем на вечеринке. Парень показался ей веселым и умным. Также Адель очаровало то, что Пол не стесняется быть с ней на публике, в то время как другие мужчины испытывали дискомфорт из-за ее популярности.
- Певица отмечала, что очень хочет замуж за Рича: "Я никогда не была так влюблена. Я одержима им. Я точно хочу иметь больше детей".