У новій фотосесії зірка позувала в домашніх образах, паралельно розповідаючи про своє життя. За її словами, вона відчувала на собі депресію протягом кількох тижнів, коли був розпал її шлюборозлучного процесу з Саймоном Конеккі.

До слова Адель зізналась, що страждала від панічних атак через розлучення



Адель у журналі Rolling Stone / Фото Theo Wenner

Важко було пережити питання щодо опіки над їхнім 9-річним сином Анджело, і поки тривали усі судові розбірки, в неї розвинулась тривожність.

Я була спустошена і розгублена,

– сказала вона.

Аби позбутись від нав'язливих думок, Адель почала багато подорожувати, переїхала з Лондона в Лос-Анджелес, перестала вживати алкоголь, відмовилася від глютену (як з'ясувалося, у неї була непереносність) і зайнялася спортом.

"Я подумала, що якщо я зможу таким чином перетворити свою силу і своє тіло, то зможу зробити це зі своїми емоціями, своїм мозком і своїм внутрішнім станом", – зазначила артистка.



Адель у журналі Rolling Stone / Фото Theo Wenner

Щодо особистого життя, то знаменитість вже оговталась від розлучення, яке офіційно завершилось у 2021-му і тривало 2 роки. Зараз вона зустрічається з 39-річним спортивним агентом Річем Полом, з яким спочатку не планувала афішувати стосунки на публіці та розповідати щось друзям.

До слова Адель спровокувала чутки про заручини з Річем Полом: зірку заскочили з обручкою

Але згодом вона вирішила не приховувати від публіки особисте життя та виходити з обранцем у світ. З колишнім чоловіком вона залишилась у добрих стосунках і називає його одним зі своїх найкращих друзів. Саймон Конеккі навіть був на її приватному концерті https://showbiz.24tv.ua/adel-pokazala-fragment-privatnogo-kontsertu-yakomu-buv-ekscholovik_n1785557у Лос-Анджелесі кілька тижнів тому.