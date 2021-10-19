Знаменита артистка Адель повернулась у шоу-бізнес та випустила пісню. Зовсім скоро, вперше за довгий час, вона презентує новий альбом. В очікуванні релізу зірка стає гостею різних медіа, де розповідає про пісні.

До слова Вона повернулась: Адель випустила першу пісню за 6 років – Easy On Me

Адель про складне розлучення

В одному з ефірів на радіостанції виконавиця розповіла про розлучення з чоловіком, Саймоном Конецьким. Вона зізналась, що важко переживала розрив. На тлі цього в Адель почалися панічні атаки. Зірка намагалась приховувати напади паніки від сина. Через це в одній з пісень нового альбому вона хоче звернутися до хлопчика.

Це буде в пісні про мого сина, в самому її кінці. Тоді я дійсно сильно злякалася. У мене була панічна атака, і я подзвонила своїй найкращій подрузі, щоб поговорити з нею про це, але вона не відповіла! Це проливає світло на багато моментів... В іншій частині пісні я говорю, що можу перестати прикидатися хороброю, тільки коли покладу сина спати,

– розповіла Адель.

Співачка додала, що сподівається, що коли її син підросте й прослухає альбом зіркової матусі, то зрозуміє, чому стосунки його мами й тата завершилися. Додамо, що раніше співачка розповідала про розлучення в ефірі Heart Radio.

"Це було запізнілим рішенням. Все дуже втомлювало. Це насправді важка робота, і я змогла приділити цьому час, якого потребувала. Чим більше ти відкладаєш це, тим гірше стає, а я однаково робила це протягом декількох років. Тепер мені спокійно, як ніколи раніше. Так що я сказала б, що пройти через все це лайно дійсно було того варте", – заявляла Адель.

Що відомо про розлучення Адель