Повернення неймовірної Адель на велику сцену вразило чимало меломанів, а її перший за 6 років відеокліп на пісню Easy On Me вже переглянули 135 мільйонів разів! Родзинкою її повернення став приватний концерт для "обраних", де зібрались близькі друзі артистки, її колишній чоловік Саймон Коннекі та 9-річний син Анджело.

До слова Адель дала гучний концерт у Лос-Анджелесі: серед гостей – колишній чоловік

Серед гостей на концерті в обсерваторії Гріффіта в Лос-Анджелесі також були Дрейк, Кріс Дженнер, Еллен Дедженерес та дружина Порша де Россі, Ліззо, Джеймс Корден, Сара Полсон, Гордон Рамзі та Гейл Кінг. Ведучої події стала легендарна Опра Вінфрі, яка також записала з нею відверте інтерв'ю, прем'єра якого відбудеться 14 листопада на каналі CBS разом з шоу Adele One Night Only.

Перед зірковими гостями та рідними Адель заспівала 4 композиції – одну нову Easy On Me і 3 з попередніх альбомів. Зірка була одягнена у розкішну чорну сукню від Schiaparelli. Відеоролик-трейлер з фрагментом нової пісні містить титри "Ви запрошені на незабутній концерт", тому фанати перебувають у солодкому очікуванні, щоб побачити це на власні очі.

Адель – тизер концерту Adele One Night Only: відео онлайн

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