Абсолютний ідіотизм, – продюсер Вадим Лисиця про скандал навколо Alina Pash

16 лютого 2022 , 21:55
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Відомий український продюсер Вадим Лисиця прокоментував скандали навколо Alina Pash. Він вважає, що Суспільному варто було ретельніше перевіряти артистів.

Саундпродюсер Вадим Лисиця, що працює з топовими українськими зірками, також прокоментував скандал навколо цьогорічного відбору на Євробачення 24 каналу. Він висловився про Alina Pash, навколо якої досі точаться дискусії в мережах.

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Вадим Лисиця про скандал з Alina Pash

Продюсер вважає сам виступ виконавиці він "прекрасним" і добрим. Та щодо менеджменту він висловився негативно й назвав ідею надати Суспільному фейкову довідку "абсолютним ідіотизмом".

У мене питання до організаторів. Як вони взагалі могли допустити Alina Pash до конкурсу, якщо не перевірили, була чи не була вона в Криму, як вона туди доїхала – через Росію чи через Україну? Камон, ви самі ці правила вигадали. Будьте ласкаві, дотримуйтеся, перевіряйте,
– висловився Вадим Лисиця.


Alina Pash під час виступу на Нацвідборі / Фото з інстаграму Alina Pash

Зауважимо, через підробку довідки  Alina Pash дискваліфікували від участі у відборі. Хоч вона нібито першою відмовилась представляти Україну на Євробаченні.

Чоловік додав, що не розуміє, як одних зірок дискваліфіковують одразу ж, а з іншими тягнуть до кінця. Вадим Лисиця й сам був свідком таких випадків, але імена називати відмовився.

"Чому так відбувається? Чому інших артистів ви дискваліфікували одразу на старті за одну згадку, що хтось десь був? Я знаю ці випадки, знаю цих артистів, я готував їх на Євробачення. Їх реально усунули, бо вони колись їздили в Росію", – додав музичний продюсер.

Хто з зірок коментував скандали на Нацвідборі

  • Оля Цибульська поділилась, що їй стало соромно через фінал Нацвідбору, технічні несправності та плутанину з цифрами. Також зірці не вистачало Сергія Притули.
  • Володимир Остапчук був лаконічнішим. Він зняв ролик-пародію на Тімура Мірошниченка, в якому висміяв підрахунок балів під час оголошення результатів. 
  • Ігор Кондратюк дав 24 каналу розгорнуте інтерв'ю, в якому поділився, кого б відправив на Євробачення-2022 та прокоментував скандальний цьогорічний Національний відбір.
Автор: Марія Касій