Абсолютний ідіотизм, – продюсер Вадим Лисиця про скандал навколо Alina Pash
Відомий український продюсер Вадим Лисиця прокоментував скандали навколо Alina Pash. Він вважає, що Суспільному варто було ретельніше перевіряти артистів.
Саундпродюсер Вадим Лисиця, що працює з топовими українськими зірками, також прокоментував скандал навколо цьогорічного відбору на Євробачення 24 каналу. Він висловився про Alina Pash, навколо якої досі точаться дискусії в мережах.
Не пропустіть Швидше за все, ніхто нікуди не поїде, – продюсер Вадим Лисиця про скандальний Нацвідбір-2022
Вадим Лисиця про скандал з Alina Pash
Продюсер вважає сам виступ виконавиці він "прекрасним" і добрим. Та щодо менеджменту він висловився негативно й назвав ідею надати Суспільному фейкову довідку "абсолютним ідіотизмом".
У мене питання до організаторів. Як вони взагалі могли допустити Alina Pash до конкурсу, якщо не перевірили, була чи не була вона в Криму, як вона туди доїхала – через Росію чи через Україну? Камон, ви самі ці правила вигадали. Будьте ласкаві, дотримуйтеся, перевіряйте,
– висловився Вадим Лисиця.
Alina Pash під час виступу на Нацвідборі / Фото з інстаграму Alina Pash
Чоловік додав, що не розуміє, як одних зірок дискваліфіковують одразу ж, а з іншими тягнуть до кінця. Вадим Лисиця й сам був свідком таких випадків, але імена називати відмовився.
"Чому так відбувається? Чому інших артистів ви дискваліфікували одразу на старті за одну згадку, що хтось десь був? Я знаю ці випадки, знаю цих артистів, я готував їх на Євробачення. Їх реально усунули, бо вони колись їздили в Росію", – додав музичний продюсер.
Хто з зірок коментував скандали на Нацвідборі
- Оля Цибульська поділилась, що їй стало соромно через фінал Нацвідбору, технічні несправності та плутанину з цифрами. Також зірці не вистачало Сергія Притули.
- Володимир Остапчук був лаконічнішим. Він зняв ролик-пародію на Тімура Мірошниченка, в якому висміяв підрахунок балів під час оголошення результатів.
- Ігор Кондратюк дав 24 каналу розгорнуте інтерв'ю, в якому поділився, кого б відправив на Євробачення-2022 та прокоментував скандальний цьогорічний Національний відбір.