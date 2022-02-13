Відома українська співачка Оля Цибульська не залишилась осторонь Нацвідбору Євробачення-2022. Вона залишилась незадоволеною від заходу.

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Оля Цибульська про Нацвідбір

Виконавиця висловилась, що за фінал відбору їй "соромно". Вона пояснила, що з такою організацією майбутні артисти надалі просто не схочуть представляти Україну.

Відбір на Євробачення. Це весілля можна сміливо назвати одним словом – похорони. Треба вміти. Вміти похоронити всі надії, нові таланти й найменше бажання майбутніх артистів з'явитись на сцені, щоб боротися за право представляти таку круту Україну,

– заявила Оля Цибульська.

Також артистка висловилась про Ярослава Лодигіна і його некомпетентність як члена журі музичного конкурсу.

"Рішення компетентного журі сприймається людьми як інструкція до дії. Вони ж розбираються. Ми прислухаємось. Чому Тіна і Джа в цих кріслах – зрозуміло. А пан Лодигін, як один із засновників радіостанції Аристократи, мусив би знати. Аристократи не лізуть в історії, в яких компетентні на рівні "мені здається".

Дуже сподобалась пісня у Kalush. Дуже не сподобалось ставлення до учасників в момент оголошення балів. Ніби з зоопарку відбіркових турів випустили, а сприймати як мавп не перестали,

– додала знаменитість.



KALUSH на Нацвідборі / Фото Марини Джури, 24 канал

Про Сергія Притулу

Оля Цибульська зауважила, що цього року дуже не вистачало Сергія Притули, який вже кілька років був ведучим Національного відбору.

Зауважимо, що цьогоріч Сергій Притула вирішив, що не претендуватиме на роль ведучого, оскільки Суспільне має своїх претендентів. Він залишився вірним своєму холдингу та поділився, що має безліч інших справ як волонтер.

Як не вистачало Сергія Притули. Мовчу про гомерівський гумор, кричу: щоб коментувати музичні виступи представника від країни, треба як Сергій, попередні роки вникати в історію гуртів, репертуар, музичні стилі, що артисти пробують поєднувати у своїх творах,

– зазначила співачка.

"Говорити не про "діПіляцію", а про артистів, що мають дуже небагато майданчиків показати себе в сьогоднішніх умовах і реально пережили три сита, купу нервів та кредитів, аби виступити. Тоді вдається зв'язувати історії журі й конкурсантів. Тоді літає імпровізація по залу, а глядач не відлипає від екрана", – додала вона.

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Фінал Нацвідбору-2022

У 2022 році фінал Національного відбору Євробачення не обійшовся без курйозних і неоднозначних ситуацій.

На початку заходу, під час виступу гурту Cloudless стався форс-мажор: фіналістам декілька разів вимикався звук. Через це вони виступали вдруге.

Під час оголошення результатів Тимур Мірошниченко переплутав оцінки, після цього з екрана зникла турнірна таблиця, тож ніхто не міг бачити сумарну кількість балів. Тож загальні результати підраховував Ярослав Лодигін на листочку. Через це гурт Kalush Orchestra підозрює Суспільне у фальсифікації результатів.

Зауважимо, Тимур Мірошниченко вже виправдався за плутанину. Він пояснив, що у навушниках йому почали диктувати інші бали, які якраз і були неправильними. Через це начебто почалась паніка.

Текст публікації Олі Цибульської

Соромно.

Відбір на Євробачення. Це весілля можна сміливо назвати одним словом – похорони.

Треба вміти. Вміти похоронити всі надії, нові таланти й найменше бажання майбутніх артистів з'явитись на сцені, щоб боротися за право представляти таку круту Україну.

Як не вистачало Сергія Притули. Мовчу про гомерівський гумор, кричу: щоб коментувати музичні виступи представника від країни, треба як Сергій, попередні роки вникати в історію гуртів, репертуар, музичні стилі, що артисти пробують поєднувати у своїх творах. Говорити не про "діПіляцію", а про артистів, що мають дуже небагато майданчиків показати себе в сьогоднішніх умовах і реально пережили три сита, купу нервів та кредитів, аби виступити. Тоді вдається зв'язувати історії журі й конкурсантів. Тоді літає імпровізація по залу, а глядач не відлипає від екрана.

Ми не називаємо свої бали цього року вголос (с).

???!

Рішення компетентного журі сприймається людьми як інструкція до дії. Вони ж розбираються. Ми прислухаємось. Чому Тіна і Джа в цих кріслах – зрозуміло. А пан Лодигін, як один із засновників радіостанції Аристократи, мусив би знати. Аристократи не лізуть в історії, в яких компетентні на рівні "мені здається".

В трансляції дуже не вистачало СТБ. Тимур Мірошниченко, ти молодець. Тримав спиною як міг увесь каркас.⠀⠀

Дуже сподобалась пісня у Kalush. Дуже не сподобалось ставлення до учасників в момент оголошення балів. Ніби з зоопарку відбіркових турів випустили, а сприймати як мавп не перестали.

Бути помітними не означає вибирати слова. Це означає вибирати час для слів. В цей особливий для України момент хочеться, щоб світ нас почув і побачив адекватними. Сподіваюсь, в Європі сьогодні не "тягнуло" Суспільне.