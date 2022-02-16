Саундпродюсер Вадим Лисиця, що працює з топовими українськими зірками, також прокоментував скандал навколо цьогорічного відбору на Євробачення 24 каналу. Він висловився про Alina Pash, навколо якої досі точаться дискусії в мережах.
Не пропустіть Швидше за все, ніхто нікуди не поїде, – продюсер Вадим Лисиця про скандальний Нацвідбір-2022
Вадим Лисиця про скандал з Alina Pash
Продюсер вважає сам виступ виконавиці він "прекрасним" і добрим. Та щодо менеджменту він висловився негативно й назвав ідею надати Суспільному фейкову довідку "абсолютним ідіотизмом".
У мене питання до організаторів. Як вони взагалі могли допустити Alina Pash до конкурсу, якщо не перевірили, була чи не була вона в Криму, як вона туди доїхала – через Росію чи через Україну? Камон, ви самі ці правила вигадали. Будьте ласкаві, дотримуйтеся, перевіряйте,
– висловився Вадим Лисиця.
Alina Pash під час виступу на Нацвідборі / Фото з інстаграму Alina Pash
Чоловік додав, що не розуміє, як одних зірок дискваліфіковують одразу ж, а з іншими тягнуть до кінця. Вадим Лисиця й сам був свідком таких випадків, але імена називати відмовився.
"Чому так відбувається? Чому інших артистів ви дискваліфікували одразу на старті за одну згадку, що хтось десь був? Я знаю ці випадки, знаю цих артистів, я готував їх на Євробачення. Їх реально усунули, бо вони колись їздили в Росію", – додав музичний продюсер.
Хто з зірок коментував скандали на Нацвідборі
- Оля Цибульська поділилась, що їй стало соромно через фінал Нацвідбору, технічні несправності та плутанину з цифрами. Також зірці не вистачало Сергія Притули.
- Володимир Остапчук був лаконічнішим. Він зняв ролик-пародію на Тімура Мірошниченка, в якому висміяв підрахунок балів під час оголошення результатів.
- Ігор Кондратюк дав 24 каналу розгорнуте інтерв'ю, в якому поділився, кого б відправив на Євробачення-2022 та прокоментував скандальний цьогорічний Національний відбір.