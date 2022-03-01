28-річна артистка, яка перемогла у Нацвідборі Євробачення-2022, але її дискваліфікували через поїздки у Росію та Крим, опублікувала звернення до українців.

До слова Росіяни, не сц*ть, – дискваліфікована з Євробачення Alina Pash дорікнула за боягузство Росії

Повний текст публікації Alina Pash:

"Мені 28 років.

Я дівча із Закарпаття, яке пише українську музику із фольклорними мотивами у різних стилях, але намагається робити це по-своєму, вирощуючи щось нове.

Я українка від п’яточок до кінчиків волосся. Я цим пишалася і пишаюся. Ніколи не хотіла обрати іншу країну для життя – завжди вертало сюди, додому. Гордо кажу, що уродженка селища Буштино. Люблю свій рідний край і плекаю його найпрекрасніші традиції.

І з кожною секундою свого життя Я це розумію дедалі більше.

8 років триває те, чого Я із початку справді не могла усвідомити. Із кожним роком це розуміння зростало. Я розвивалась, моє серце відкривалось, Я почала зустрічати людей, чиїми вустами нарешті чула про те, що варто було почути.

Біль за те, що СВІТ ОСЬ ТАКИЙ І ЦЕ ВСЕ З НАМИ ВІДБУВАЄТЬСЯ, зростала, а свідомість просвітлювала розум. Вона почала штовхати мене на те, аби бути з собою чесною, із своїми відчуттями, бути стійкою у своїх переконаннях.

Я прошу пробачення. У себе теперішньої, в України, у людей, кого могла образити, за те, що у мене не вийшло відразу все розуміти і бути такою сильною, якою вважаю себе зараз.

Сильною як Україна.

Я ніколи не перестану писати українські пісні, прославляти нашу культуру, розказувати про неї усьому Світу.

Я далі бути зцілювати. Я далі буду сіяти любов, навіть якщо із кров‘ю і потом прийдеться йти вперед, тисячу разів упасти — Я встану!

Я українка і ніхто не забере у мене це, ніхто!

Слава Україні, ЗСУ, відважному президенту України, його правдивим помічникам, всім українцям в Україні та по всьому світу!

Ми непереможна нація справжньої СВОБОДИ!!!"

Артистка також додала в коментарі, чому вона мовчала в попередні роки про війну на Донбасі:

Напишу ще для всіх тих, хто захоче мені написати про "а как же 8 лет Донбасс", "а чий Крим", "сєпаратістка-малороска" – йдіть разом із рускім воєнним кораблем – нах*й. Я кожному і кожній із вас не збираюсь пояснювати те, що ви ніколи не зрозумієте, як і ці кончені промиті гівном із ТВ зомбі із Росії, що у нас війна.

Скандал з Alina Pash на Нацвідборі Євробачення-2022