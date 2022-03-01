28-летняя артистка, победившая в Нацотборе Евровидения-2022, но дисквалифицированая из-за поездок в Россию и Крым, опубликовала обращение к украинцам.

К слову Россияне, не сц*те, – дисквалифицированная по Евровидению Alina Pash упрекнула за трусость России

Полный текст публикации Alina Pash:

"Мне 28 лет.

Я девчонка из Закарпатья, которая пишет украинскую музыку с фольклорными мотивами в разных стилях, но пытается делать это по-своему, выращивая что-то новое.

Я украинка от пяточек до кончиков волос. Я этим гордилась и горжусь. Никогда. не хотела выбрать другую страну для жизни – всегда возвращало сюда, домой. Гордо говорю, что уроженка поселка Буштыно. Люблю свой родной край и питаю к нему самые прекрасные традиции.И с каждой секундой своей жизни я это понимаю все больше.

8 лет длится то, чего Я с самого начала действительно не могла осознать. С каждым годом это понимание росло. Я развивалась, мое сердце открывалось, Я начала встречать людей, чьими устами наконец-то слышала о том, что стоило услышать.

Боль за то, что МИР ВОТ ТАКОЙ И ЭТО ВСЕ С НАМИ ПРОИСХОДИТ, росло, а сознание просветляло разум. Она стала толкать меня на то, чтобы быть с собой честной, со своими ощущениями, быть стойкой в ​​своих убеждениях.

Я прошу прощения. У себя нынешней, у Украины, у людей, кого могла обидеть, за то, что у меня не получилось сразу все понимать и быть такой сильной, какой считаю себя сейчас.

Сильной как Украина.

Я никогда не перестану писать украинские песни, прославлять нашу культуру, рассказывать о ней всему миру.

Я дальше быть исцелять. Я дальше буду сеять любовь, даже если с кровью и потом придется идти вперед, тысячу раз упасть – Я встану!

Я украинка и никто не отнимет у меня это, никто!

Слава Украине, ВСУ, отважному президенту Украины, его правдивым помощникам, всем украинцам в Украине и во всем мире!

Мы непобедимая нация настоящей СВОБОДЫ!!!"

Артистка также добавила в комментарии, почему она молчала в предыдущие годы о войне на Донбассе:

Напишу еще для всех тех, кто захочет мне написать про "а как же 8 лет Донбасс", "а чей Крым", "сепаратистка-малороска" – идите вместе с русским военным кораблем – нах*й. Я каждому и каждому из вас не собираюсь объяснять то, что вы никогда не поймете, как эти конченные промытые говном из ТВ зомби из России, что у нас война.

Скандал из Alina Pash на Нацотборе Евровидения-2022