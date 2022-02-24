73-річна мама мільярдера Маска підтримала Україну: промовисті фото з Києва
Джерело:інстаграм Мей Маск
Зараз увесь світ тільки й говорить про Україну та засуджує збройну агресію Росії. Слідом за суперзірками це зробила 73-річна Мей Маск – мама мільярдера та засновника SpaceX. Як вона підтримує нашу націю, читайте нижче.
Модель Мей Маск неодноразово прилітала в Україну – на бізнес-конференції та презентації автобіографічної книги, а тепер підтримує її з-за кордону. У профілі з 536-тисячною аудиторією вона показала ностальгічні кадри з Києва і заявила – весь світ зараз з нами.
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Мей Маск підтримала Україну у війні з Росією
Україно, світ слідкує за тобою. Мої думки з усіма чудовими людьми, яких я зустріла в Києві. Сподіваюся, ви в безпеці,
– лаконічно, але проникливо написала Мей Маск.
У серію фото вона додала кадри з візитів до Києва 2017 та 2021 років, показала золотоверхі куполи та жовто-синій Пішохідний міст через Дніпро. На допис Мей Маск відреагували десятками жовто-синіх сердець.
Фото з візиту Мей Маск в Україну (для перегляду всіх кадрів гортайте вправо)
Хто зі світових зірок підтримав Україну
- Однією з перших це зробила голлівудська акторка з українським корінням Кетрін Винник – поширила відео з синьо-жовтим прапором, державним гімном і написала: "Підтримую Україну".
- Слідом за нею свою позицію висловила американська реперка Cardi B – засудила війну, агресію Росії та заявила, що на боці мирних громадян.
- Далі емоційно відреагувала 75-річна співачка Шер – назвала Путіна "деспотом" і заявила, що він хоче воскресити СРСР, а світ – поставити на коліна.
- Не стала мовчати й американська акторка українського походження Віра Фарміґа – поширила фото українського прапора та уривок державного гімну.
- Натомість письменник-фантаст Стівен Кінг публічно поглузував з Путіна – заявив, що той прорахувався, адже матиме справу не тільки з Україною, а й зі США.