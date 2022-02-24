Модель Мей Маск неодноразово прилітала в Україну – на бізнес-конференції та презентації автобіографічної книги, а тепер підтримує її з-за кордону. У профілі з 536-тисячною аудиторією вона показала ностальгічні кадри з Києва і заявила – весь світ зараз з нами.

До теми "Очікувано, вистоїмо": як українські зірки реагують на вторгнення Росії в Україну

Мей Маск підтримала Україну у війні з Росією

Україно, світ слідкує за тобою. Мої думки з усіма чудовими людьми, яких я зустріла в Києві. Сподіваюся, ви в безпеці,

– лаконічно, але проникливо написала Мей Маск.

У серію фото вона додала кадри з візитів до Києва 2017 та 2021 років, показала золотоверхі куполи та жовто-синій Пішохідний міст через Дніпро. На допис Мей Маск відреагували десятками жовто-синіх сердець.

Фото з візиту Мей Маск в Україну (для перегляду всіх кадрів гортайте вправо)

Хто зі світових зірок підтримав Україну