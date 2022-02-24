Новина про повномасштабне вторгнення Росії в Україну спіткала українців зранку, тому деякі артисти з самого ранку почали підтримувати своїх шанувальників і молитись за Збройні сили України.

Все, що варто знати Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Джамала

"Україна не хоче війни! Ми за мир! Ми у себе вдома. Не панікуємо і залишаємось сильними. Стоп російській агресії".

YARMAK

"Очікувано, вистоїмо".

Наталія Могилевська

"Я прошу вас молитися, люди мої, рідні".

Святослав Вакарчук

"Зберігаємо спокій, холодний розум. Дії кожного – чіткі і зважені. Це надважливо сьогодні.

Наша армія на захисті нашої країни. Українці, ми згуртовані, ми сильні, правда за нами. Ми переможемо! СЛАВА УКРАЇНІ!"

Наталка Карпа

"Господи Ісусе Христе, Ти сказав: "Без мене не можете робити нічого". Допоможи нам знайти примирення між протидіючими силами. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і злагоду, – благає Тебе Церква Твоя. Владико Многомилостивий, охорони нашу державу від тих, хто зазіхає на її незалежність і хоче розділити її. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям Дай кращу долю нашому народу! Дай нам єдність, мир і спокій Господи! Збережи Україну Боже, прийми мою молитву".

Анастасія Суббота

"Одна Батьківщина, і двох не буває,

Місця, де родилися, завжди святі.

Хто рідну оселю свою забуває,

Той долі не знайде в житті..."

Катя Осадча

"Сил нашим хлопцям! Ми сильні духом і за нами правда. Не панікуйте і зберігайте спокій. Ми вдома, на своїй землі".

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!