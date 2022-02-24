Модель Мэй Маск неоднократно прилетала в Украину – на бизнес-конференции и презентации автобиографической книги, а теперь поддерживает ее из-за границы. В профиле с 536-тысячной аудиторией она показала ностальгические кадры из Киева и заявила весь мир сейчас с нами.

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Мэй Маск поддержала Украину в войне с Россией

Украина, мир следит за тобой. Мои мысли со всеми замечательными людьми, которых я встретила в Киеве. Надеюсь, вы в безопасности,

– лаконично, но проникновенно написала Мэй Маск.

В серию фото она добавила кадры визитов в Киев 2017 и 2021 годов, показала златоверхие купола и желто-синий Пешеходный мост через Днепр. На сообщение Мэй Маск отреагировали десятками желто-синих сердец.

Фото визита Мэй Маск в Украину (для просмотра всех кадров листайте вправо)

Кто из мировых звезд поддержал Украину