Модель Мэй Маск неоднократно прилетала в Украину – на бизнес-конференции и презентации автобиографической книги, а теперь поддерживает ее из-за границы. В профиле с 536-тысячной аудиторией она показала ностальгические кадры из Киева и заявила весь мир сейчас с нами.
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Мэй Маск поддержала Украину в войне с Россией
Украина, мир следит за тобой. Мои мысли со всеми замечательными людьми, которых я встретила в Киеве. Надеюсь, вы в безопасности,
– лаконично, но проникновенно написала Мэй Маск.
В серию фото она добавила кадры визитов в Киев 2017 и 2021 годов, показала златоверхие купола и желто-синий Пешеходный мост через Днепр. На сообщение Мэй Маск отреагировали десятками желто-синих сердец.
Фото визита Мэй Маск в Украину (для просмотра всех кадров листайте вправо)
Кто из мировых звезд поддержал Украину
- Одной из первых это сделала голливудская актриса с украинскими корнями Кэтрин Винник – распространила видео с сине-желтым флагом, государственным гимном и написала: "Поддерживаю Украину".
- Вслед за ней свою позицию высказала американская реперка Cardi B – осудила войну, агрессию России и заявила, что на стороне мирных граждан.
- Дальше эмоционально отреагировала 75-летняя певица Шер – назвала Путина "деспотом" и заявила, что он хочет воскресить СССР, а мир – поставить на колени.
- Не стала молчать и американская актриса украинского происхождения Вера Фармига – опубликовала фото украинского флага и отрывок государственного гимна.
- В то же время писатель-фантаст Стивен Кинг публично посмеялся над Путиным – заявил, что тот просчитался, ведь будет иметь дело не только с Украиной, но и из США.