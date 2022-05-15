40-річна Брітні Спірс втратила дитину: у неї стався викидень

Американська співачка Брітні Спірс повідомила гірку звістку: у неї трапився викидень на ранніх термінах вагітності. Вона шкодує, що так рано повідомила публіці про свою вагітність.

40-річна виконавиця повідомляла про свою вагітність всередині квітня, але місяць потому вона пережила викидень. Брітні подякувала за співчуття та підтримку.

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З найглибшим сумом ми повинні сказати, що ми втратили нашу чудо-дитину на ранніх термінах вагітності. Це жахливий час для будь-кого з батьків. Може, нам треба було почекати трішки більше, а вже потім ділитися гарними новинами. Наша любов одна до одного – наша сила. Ми продовжуватиме намагатися зробити більшою нашу красиву родину. Ми вдячні за підтримку,

– написала співачка в інстаграмі від себе та коханого Сема Асгарі.

У коментарях їй висловила співчуття Періс Хілтон: "Співчуваю вашій втраті, сестричко. Завжди тут для вас. Посилаю тобі стільки кохання. Дуже тебе люблю, Брітні". А також Спірс підтримав її коханий: "Незабаром у нас буде диво".

Особисте життя Брітні Спірс