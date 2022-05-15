40-річна Брітні Спірс втратила дитину: у неї стався викидень
Джерело:інстаграм Брітні Спірс
Американська співачка Брітні Спірс повідомила гірку звістку: у неї трапився викидень на ранніх термінах вагітності. Вона шкодує, що так рано повідомила публіці про свою вагітність.
40-річна виконавиця повідомляла про свою вагітність всередині квітня, але місяць потому вона пережила викидень. Брітні подякувала за співчуття та підтримку.
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З найглибшим сумом ми повинні сказати, що ми втратили нашу чудо-дитину на ранніх термінах вагітності. Це жахливий час для будь-кого з батьків. Може, нам треба було почекати трішки більше, а вже потім ділитися гарними новинами. Наша любов одна до одного – наша сила. Ми продовжуватиме намагатися зробити більшою нашу красиву родину. Ми вдячні за підтримку,
– написала співачка в інстаграмі від себе та коханого Сема Асгарі.
У коментарях їй висловила співчуття Періс Хілтон: "Співчуваю вашій втраті, сестричко. Завжди тут для вас. Посилаю тобі стільки кохання. Дуже тебе люблю, Брітні". А також Спірс підтримав її коханий: "Незабаром у нас буде диво".
Особисте життя Брітні Спірс
- Зазначимо, що Брітні Спірс вже має двох синів – 16-річного Шона і 15-річного Джеймса. Хлопчиків артистка народила у шлюбі з танцівником Кевіном Федерлайном. Він отримав опіку над синами після розлучення зі співачкою, поки вона лікувалась від наркозалежності та мала психічні проблеми.
- Кілька років тому, поки Брітні була під опікунством свого батька, вона зав'язала роман з молодшим від себе фітнес-тренером Семом Асгарі. Пара хотіла одружитись та мати дітей, але батько їй забороняв.
- Після зняття 13-річного опікунства Брітні зізналась, що батько змушував її користуватись контрацептивною спіраллю, аби та не мала дітей. Згодом жінка отримала освідчення від Сема та незабаром завагітніла.