Вона дізналася про це в момент, коли була на відпочинку. Мовляв, спершу не зрозуміла, що сталося з животом.

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Чоловік спершу не повірив

Зірка розповіла, що спеціально почала худнути перед мандрівкою. Проте прибувши на острів Мауї, вона побачила, що виглядає не так, як хотіла.

Я подумала: "Чорт, що сталося з моїм животом?" Мій чоловік сказав: "Ні, ти їжею вагітна!" Тож я зробила тест на вагітність… і нууу… у мене народиться дитина,

– поділилася радістю Брітні.

Вона додала, що вже через 4 дні помітила значне збільшення свого живота. Тому сумніви зникли остаточно.

Вирішила виправити помилки

Брітні розповіла, що при попередніх вагітностях, вона почувалася не дуже добре. За її словами, це була перинатальна депресія.

Проте тоді вона не могла поділитися своїми проблемами. Також практично не виходила з дому. Цього разу знаменитість вирішила отримувати задоволення й займатися йогою.