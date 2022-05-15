40-летняя исполнительница сообщала о своей беременности внутри апреля, но спустя месяц она пережила выкидыш. Бритни поблагодарила за сочувствие и поддержку.

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С самой глубокой грустью мы должны сказать, что мы потеряли нашего чудо-ребенка на ранних сроках беременности. Это ужасное время для любого родителя. Может, нам надо было подождать немного больше, а потом делиться хорошими новостями. Наша любовь друг к другу – наша сила. Мы будем продолжать пытаться сделать больше нашей красивой семьи. Мы благодарны за поддержку,

– написала певица в инстаграмме от себя и любимого Сэма Асгари.

В комментариях ей выразила соболезнование Пэрис Хилтон: "Сочувствую вашей потере, сестричка. Всегда здесь для вас. Посылаю тебе столько любви. Очень тебя люблю, Бритни". А также Спирс поддержал ее любимый: "Вскоре у нас будет чудо".

Личная жизнь Бритни Спирс