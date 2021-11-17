Відвертою і потішною публікацією Брітні поділилась у своєму інстаграмі. Вона опублікувала чорно-біле ілюстративне фото, де можна побачити ноги дорослої людини і поруч – ніжки малюка, які стоять навшпиньках.

До слова Перший бокал шампанського за 13 років: Брітні Спірс відсвяткувала звільнення від опікунства

Думаю народити ще одну дитину!!! Цікаво, чи це дівчинка... Вона навшпиньки до чогось тягнеться, це точно!

– написала Брітні.



Брітні Спірс хоче ще одну дитину / Фото з інстаграму артистки

В одному з перших коментарів їй відповів її коханий Сем Асгарі, з яким жінка зустрічається не один рік.

"Сподіваюся, адже у неї такі чудові ікри! Це генетичне походження не від мене", – пожартував Сем і додав про себе хештег "курячі ноги".

Реакція мережі

Фанати бурхливо відреагували на таку заяву улюбленої артистки і вже почали публікувати свої веселі коментарі:

"О так! Якщо ви хочете дитину, то зробіть це. Робіть, що хочете! Насолоджуйтеся свободою і дітьми";

"Ти приголомшлива мама, і твої хлопчики будуть приголомшливими великими братами";

Ви заслуговуєте на ще одну дитину! Вас обмежили у дорогоцінних моментах виховання синів! ВИ заслуговуєте жити";

"Baby one more time" (гра слів з її популярної пісні, – Showbiz 24);

"Це історія про дівчинку на ім'я Щасливиця… Їй пощастило, що її мама була Брітні".

Особисте життя Брітні Спірс

27-річний чоловік та 39-річна Брітні зустрічаються вже близько чотирьох років. У мережі було чимало чуток, що Сем насправді є охоронцем співачки, який "під прикриттям" контролює усі її дії за наказом батька-опікуна Джеймса Спірса.

Втім, пара часто подорожувала разом та писала одне одному приємні слова в мережі, навіть коли тривав суд над опікунством батька. Сем Асгарі неодноразово у ЗМІ стверджував, що хоче створити з коханою міцну сім'ю – одружитись і народити дитину.

Можливо, це сталось би й раніше, якби батько Брітні заборонив їй народжувати, не дозволяючи позбутись внутрішньоматкової спіралі у жінки.

У Брітні Спірс вже є двоє дорослих синів від першого шлюбу – Шон і Джейден. В часи, коли у Брітні були проблеми з наркотиками, Кевін Федерлайн повністю мав опіку над дітьми. З часом опіку вдалось врегулювати.