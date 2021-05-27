У 2021 році відбудеться ще одне шоу Євробачення

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2021 відгримів у 20-тих числах травня. Але на цьому сюрпризи не закінчуються, і вже 28 – 29 травня організатори проведуть онлайн-концерти, на яких покажуть усі резервні записи конкурсантів, що створювались про всякий випадок перед конкурсом.
Відомо, що для проведення Євробачення-2021 організатори створили всі можливі умови: забезпечили мінімальну кількість присутніх у залі глядачів; дозволили конкурсантам створити виступ "наживо" у своїй країни, якщо учасник не зміг би прилетіти у Роттердам через карантинні обмеження; а також убезпечили всіх від зараження завдяки суворим карантинним вимогам.
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Євробачення-2021 відбудеться ще раз
Оскільки "запасні" відео, що створювались конкурсантами перед шоу, залишились "без діла", їх вирішили продемонструвати глядачам під час онлайн-концерту. Тому 28 травня на Євробаченні покажуть виступи усіх півфіналістів, а 29 травня – вже фіналістів. Два шоу відбудуться в однаковий час – о 22:00.
На знак поваги до праці кожної країни-учасниці над резервними записами живого виступу (на випадок, якби їхні учасники не дісталися до Роттердама) ми створили два спеціальних шоу,
– йдеться у повідомленні організаторів.
Обидва шоу будуть йти в прямому ефірі, а для них навіть запросили спеціальну ведучу – фінську співачку Крісту Сігфрідс. Додамо, що український гурт Go_A ми ще раз зможемо побачити 29 травня, на шоу фіналістів.
Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Україна Go_A – SHUM
Що відомо про Євробачення-2021
- Переможцем пісенного конкурсу став італійський гурт Måneskin. Вони виконали запальний хіт Zitti e buoni та отримали 524 бали від журі та глядачів.
- Друге місце у конкурсі посіла Франція, третє – Швейцарія, четверте – Ісландія.
- Україна та її представники – гурт Go_A – зайняли 5 місце у конкурсі. Але за результатами глядацького голосування завоювали чесне 2 місце.
- Учасники гурту Go_A виконували пісню SHUM, яка увійшла в тренди ютубу та посіла перші сходинки світових чартів.