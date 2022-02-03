12 сезон "Холостяка" вийде навесні: дата прем'єри шоу
3 лютого 2022 , 16:42Читать новость на русском
Джерело:СТБ
У січні завершилися зйомки 12 сезону шоу "Холостяк" з Алексом Топольським. Прем'єра романтичного реаліті запланована на початок весни, напередодні 8 березня.
Уже традиційно новий сезон "Холостяка" вийде на екрани до Міжнародного жіночого дня. 12 сезон з бізнесменом Алексом Топольським глядачі побачать 4 березня о 19:00 на телеканалі СТБ.
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Цієї весни... Пафос і гламур уже не в моді. Щирість та автентичність – новий тренд,
– анонсував головний герой у своєму інстаграмі.
Алекс Топольський – герой "Холостяка-12" / Фото СТБ
Що відомо про 12 сезон "Холостяка"
- Зйомки проєкту стартували 26 жовтня. Того дня Алекс Топольський вперше побачив претенденток на своє серце та вручив перші троянди.
- За кілька днів після першої вечірки у мережу злили ім'я головного героя, хоч його особистість мали б тримати в секреті ледь не до березня.
- 32-річний Алекс Топольський – львів'янин, який після університету переїхав будувати кар'єру у США. За 10 років він створив успішний бізнес з елітною нерухомістю, встиг засвітитися як модель та актор, але повернувся шукати кохання в Україні.
- У мережі чоловіка одразу ж розкритикували, заявивши, що "були й кращі", та назвавши нудним і нецікавим. Тоді як ведучий "Холостяка" Григорій Решетник запевнив, що "дівчата не могли встояти" перед Алексом.
- Зйомки 12 сезону закінчилися 21 січня, вони тривали три місяці. Сам бізнесмен натякнув, що закохався.