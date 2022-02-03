Уже традиционно новый сезон "Холостяка" выйдет на экраны к Международному женскому дню. 12 сезон с бизнесменом Алексом Топольским зрители увидят 4 марта в 19:00 на телеканале СТБ.
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Этой весной... Пафос и гламур уже не в моде. Искренность и аутентичность – новый тренд,
– анонсировал главный герой в своем инстаграме.
Алекс Топольский – герой "Холостяка-12" / Фото СТБ
Что известно о 12 сезоне "Холостяка"
- Съемки проекта стартовали 26 октября. В тот день Алекс Топольский впервые увидел претенденток на свое сердце и вручил первые розы.
- Через несколько дней после первой вечеринки в сеть слили имя главного героя, хотя его личность должны были бы держать в секрете чуть ли не до марта.
- 32-летний Алекс Топольский – львовянин, который после университета переехал строить карьеру в США. За 10 лет он создал успешный бизнес с элитной недвижимостью, успел засветиться как модель и актер, но вернулся искать любовь в Украине.
- В сети мужчину сразу же раскритиковали, заявив, что "были и лучшие", и назвав скучным и не интересным. Тогда как ведущий "Холостяка" Григорий Решетник заверил, что "девушки не могли устоять" перед Алексом.
- Съемки 12 сезона закончились 21 января, они длились три месяца. Сам бизнесмен намекнул, что влюбился.