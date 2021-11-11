Мережею ширилися чутки, що головним "Холостяком" країни 2022 року стане шеф-кухар з Колумбії Ектор Хіменес-Браво або ексфутболіст Артем Мілевський. Однак на цю роль продюсери обрали ноумейма – 32-річного Алекса Топольського, який зробив кар'єру за кордоном і повернувся на Батьківщину за справжнім коханням.

До теми Після зливів у мережі: офіційно розсекретили ім'я "Холостяка-12" Алекса Топольського

Наразі про "Холостяка-12" відомо дуже мало. Ба більше, він не є активним користувачем інстаграму й мало розповідає про особисте життя. Попри це публіка вже встигла розділитися на два табори: одні захоплюються його ефектною зовнішністю, а інші – вішають ярлики.

Алекс Топольський – герой "Холостяка-12" / Фото з інстаграму проєкту

Як у мережі реагують на "Холостяка-12" Алекса Топольського

На диво, більшість телеглядачів налаштовані категорично. Одні критики прогнозують, що сезон з Алексом буде нудним, як і він сам, інші переконані, що ніякого бізнесу в Маямі в нього немає. Є серед хейтерів і ті, хто радить роздає поради продюсерам – закликає взяти на роль холостяка "простого хлопця-роботягу":

  • "Ех, Чмерковського вже не переплюнути. Ну ще Іраклі був цікавий, решта ж… Черговий дивний холостяк";
  • "Мені здається, буде нудьга";
  • "З інстаграму видно, що нудний. Напевно харизматичні чоловіки не горять бажанням брати участь у шоу, а хлопчикам для хайпу, чому б ні";
  • "Якісь однакові типажі на "Холостяку", усі з бородою чи зі щетиною";
  • "Якийсь молодий дуже";
  • "Ну таке, були й кращі";
  • "Такий нарцис. Йому точно стосунки треба? Чи піар?";
  • "Зовсім не цікавий. Чому наших хлопців не запрошують, які живуть в Україні? Не дивитимусь";
  • "Чого не взяти простого холостяка з Одеської області? Взяли б якогось просто хлопця, подивилася б, як за нього боролися";
  • "Взяли б простого хлопця-роботягу, тоді б побачили, хто за любов'ю приходить";
  • "Розумний, успішний, багатий, живе в Маямі, а дівчат і шанувальниць просто таки немає. Все шоу за сценарієм";
  • "Я вже здогадуюсь, які панночки прийдуть за нього поборотися, а за можливість жити в Маямі".

Однак є серед телеглядачів ті, котрі не поспішають з висновками. Вони оцінили зовнішність Алекса Топольського й чекають 12 сезону, аби дізнатися, який він насправді:

  • "Супер, уже хочеться дивитися";
  • "Який цікавий холостяк. Думаю, що за його серце буде боротьба. Чекаю нового сезону";
  • "Привабливий молодий чоловік. Любові та розуміння вам";
  • "Гарячий хлопець";
  • "Ммм, нічого такий".