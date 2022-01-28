12 сезон "Холостяка" відзняли за три місяці. Після фінальної церемонії в мережі опублікували новий анонс з Алексом Топольським. Вражаючий проморолик вже підкорив мережу.

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Проморолик "Холостяка-12" з Алексом Топольським

Відео розпочинається зі світської вечірки в пентхаусі на Мангеттені. Однак у Нью-Йорк знімальна група не літала, все відтворили у студії віртуального виробництва в Києві. За сюжетом Алекс Топольський втомився від флірту, пустих балачок, фальшивих посмішок і самотності. Тож розбита ваза з трояндою надихає його вирушити назустріч коханню.

З квіткою у руках він нібито здолав тисячі кілометрів, пробіг через пустелі та засніжені вершини гір, щоб опинитися серед поля троянд, яке символізує проєкт "Холостяк". Цікаво, що заради ідеальних дублів бізнесмен зі США справді бігав у морозну погоду по нічному Києву.

Цієї весни у світі, де панують несправжні почуття, він почує своє серце й нестримно мчатиме назустріч коханню,

– йдеться в підписі.

Реакція мережі на проморолик "Холостяка-12"

Видовищний ролик, знятий за голлівудськими стандартами, зчинив фурор у мережі. Користувачі інстаграму пишуть, що з нетерпінням чекають на старт 12 сезону. Щоправда, поки одні захоплюються спецефектами та монтажем, інших веселять кадри, де Алекс Топольський біжить у різних локаціях:

"Мені дуже подобається сама зйомка, дуже по-голлівудськи";

"Україна знімає гарний "Холостяк";

"Як реклама парфумів Dior. Круто, молодці";

"Ого, ось це рівень";

"Аж мурашки по тілу побігли";

"Красивий тизер, чекаємо".