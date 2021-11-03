Продюсери романтичного реаліті "Холостяк" тримають ім'я головного героя в секреті аж до першої вечірки. Однак до майбутнього 12 сезону прикута така шалена увага публіки, що Україна дізналась про нього значно раніше, ніж того хотіла знімальна група.

Не пропустіть Стартували зйомки "Холостяка 12": хто може стати головним героєм

Олександр Топольський – ймовірний герой "Холостяка-12"

32-річний Олександр Топольський народився і виріс у Львові, але переїхав до Лос-Анджелеса. У США він відкрив власні бізнеси – здає в оренду розкішні апартаменти в Маямі та Лос-Анджелесі та продає девайси для дезінфекції.

Однак українець займається не лише підприємницькою діяльність, а й розвивається як актор. Він знімається у рекламних роликах і музичних кліпах. Зокрема у відео гурту Fifth Harmony на пісню Worth It, яка набрала 2 мільярди на ютубі.

Олександр Топольський у кліпі на пісню Worth It / Скриншот з відео

Fifth Harmony – Worth It: дивіться відео онлайн

За профілем Олександра в інстаграмі стежать майже 14 тисяч користувачів, зараз він закритий. Однак з соціальних мереж видно, що чоловік займається карате та боксом, ходить у басейн, катається на сноуборді, лижах, грає у футбол та баскетбол.

Ймовірний "Холостяк-12" Олександр Топольський / Фото з інстаграму чоловіка

Ймовірний "Холостяк-12" Олександр Топольський / Фото з інстаграму чоловіка

Скриншот з профілю ймовірного "Холостяка-12" Олександра Топольського

Зауважимо, ім'я "Холостяка-12" оголосила блогерка Вікторія Сироклін. За словами дівчини, підписниця надіслала їй відео зі зйомок першої вечірки, на якому поряд зі знімальною групою і Григорієм Решетником постав Олександр Топольський. Однак публікувати ролик у мережі вона не стала, попросила повірити їй на словах.