Новий сезон "Холостяка", як і всі попередні, знімали три місяці – з кінця жовтня до 21 січня. За цей час 32-річний Алекс Топольський встиг сходити на десятки побачень та обрати одну єдину, з якою побудує стосунки після шоу. Він заявив, що не дарма взяв участь у проєкті. Схоже, бізнесмен з Маямі таки закохався!

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Ось і закінчилися зйомки. Це було неймовірно, незабутньо і найголовніше всі зусилля виправдані. Історія в деталях скоро,

– оголосив Алекс Топольський.

Свій пост "Холостяк" доповнив новим фото у картатому піджаку на тлі моря та пальм. Тож можна припустити, що фінальну церемонію знімали у тропічній країні.

Алекс Топольський – герой "Холостяка-12" / Фото з інстаграму бізнесмена

"Здається, ще вчора ми анонсували старт зйомок нового сезону проєкту "Холостяк", а вже минуло стільки часу. Тож доповідаємо – знімання 12 сезону найромантичнішого реаліті країни завершено", – йдеться в інстаграмі шоу. Команда обіцяє, що прем'єра відбудеться вже навесні.

Цікаво, що зйомки "Холостяка 12" стартували 26 жовтня. У мережу швидко "злили" фото з першої вечірки та з'ясували, що головним героєм стане Алекс Топольський, тож продюсерам довелось розсекретити його ім'я передчасно.

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